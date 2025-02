Palermo C5 inarrestabile: i rosanero travolgono 5-1 il Leonforte

Sono 18 così i risultati utili consecutivi in campionato

Altro giro, altra corsa, altra vittoria. Il Palermo Calcio a5 continua a stupire dando seguito alla sua impressionante striscia di risultati utili consecutivi in campionato (ben 18) che la rendono l’unica compagine ancora imbattuta del girone A di Serie C1. Questa volta a capitolare tra le mura amiche del “Pala Don Bosco” è stato il Leonforte, sconfitto dalla squadra di coach Rizzo con un perentorio 5-1.

Pronti via è il Palermo C5 a condurre il gioco cercando di mettere subito le cose in chiaro. Il forcing iniziale dei rosanero sortisce gli effetti sperati come testimonia la rete del vantaggio siglata da Musso. Passano appena 5′ e arriva il raddoppio dei padroni di casa con Di Simone, conclusione potente che colpisce la parte interna della traversa prima di entrare in rete. Il Palermo Calcio a5 gioca sul velluto e cala il tris con Biondo, pennellata d’autore direttamente da calcio di punizione. Ad una manciata di minuti dall’intervallo accorcia le distanze il Leonforte, rete siglata da Ipsale.

Nella ripresa il Leonforte prova a risollevare le sorti del proprio match optando per la tattica del quinto giocatore di movimento. Il Palermo C5 approfitta della situazione e, sugli sviluppi di un contropiede, trova il 4-1, gol firmato da Di Simone (doppietta per lui) su assist di Musso. La compagine rosanero, sempre più padrona della gara, troverà ancora una volta la via della rete con Musso: doppietta anche per il numero 10 rosanero che festeggia nel migliore dei modi la sua 19esima marcatura stagionale in campionato.