Il Palermo Calcio a5 vince contro il Sant’Isidoro Bagheria in Serie C1

Tre punti sotto l'albero di Natale nell'ultimo match del 2023

Il Palermo Calcio a5 chiude il 2023 nel migliore dei modi: i rosanero, infatti, nella prima gara del girone di ritorno di Serie C1, si impongono 4-2 in casa del Sant’Isidoro Bagheria.

La compagine guidata da coach Lo Piccolo scende in campo determinata a imporre il proprio gioco. Prima frazione dominata dal Palermo C5 che, dopo appena cinque minuti, passa in vantaggio grazie alla rete siglata da Casamento. Dopo pochi minuti arriva anche il raddoppio firmato da Daricca. Il Sant’Isidoro prova una timida reazione d’orgoglio colpendo due legni con Mulè, ma gli ospiti trovano il terzo gol con Consiglio che trasforma un tiro libero. Prima della fine del primo tempo arriva anche il poker, firmato da Saviano.

Nella ripresa il Sant’Isidoro Bagheria prova a rimettersi in carreggiata, riaprendo la gara con un penalty trasformato da Sciacchitano. La rete del 4-1 dona nuova linfa vitale ai bagheresi che, sulle ali dell’entusiasmo, accorciano le distanze con Mulè. Alla fine il Palermo Calcio a5 torna nuovamente a prendere in mano le redini del gioco, amministrando il vantaggio senza problemi sino al triplice fischio. Il risultato finale è di 2-4 in favore dei rosanero: tre punti sotto l’albero per festeggiare nel migliore dei modi il Natale e l’inizio del nuovo anno.