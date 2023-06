Tensioni all’Ars, dalla manovrina a Taormina: interviene Galvagno

Schifani: "Il governo non è ricattabile" (notizia in aggiornamento)

PALERMO – “Non so cosa sia accaduto in commissione Bilancio per il ddl collegato, ma c’è sempre l’aula per potere rimediare e per trovare le sintesi adeguate. Non siamo per l’assalto alla diligenza, né per incassare risultati che non siano condivisi. Ci auguriamo la giusta sinergia per andare avanti nel più breve tempo possibile”.

Lo dice il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, parlando con i cronisti alla stazione Notarbartolo di Palermo prima della presentazione dei nuovi collegamenti ferroviari tra la città e l’aeroporto ‘Falcone-Borsellino’.

“No alle opposizioni sterili, sì a quelle costruttive”

Il ddl è stato già incardinato a sala d’Ercole. “Il clima dell’aula sembra abbastanza sereno – ha aggiunto Galvagno -, ci auguriamo che non ci siano opposizioni sterili ma costruttive. Sarà un testo condiviso. La stagione comunque non finirà con il ddl collegato, ci saranno altri disegni di legge che potranno sostenere le istanze dei parlamentari”.

Gli annunci di battaglia delle opposizioni? “Giusto che facciano il loro lavoro, ma finora hanno avuto il merito di non avere fatto opposizione strumentale – ha concluso – Ci auguriamo un atteggiamento di responsabilità nell’interesse di tutti”.

Ddl collegato

Il ddl collegato è composto al momento da una cinquantina di articoli, il ragionamento che si sta facendo in queste ore verte attorno all’ipotesi di sfoltire il testo ma anche di presentare alcuni emendamenti aggiuntivi tra cui quello per assegnare risorse al Comune di Taormina come richiesto dal sindaco Cateno De Luca, un punto questo delicato al centro di un confronto nel governo.

Galvagno: “Emendamento per Taormina? Parlerò con Schifani”

“Parlerò con il presidente della Regione e con l’assessore al Turismo per capire se ci sono le risorse per potere soddisfare le legittime aspettative di chi deve affrontare una stagione importante”, ha detto ancora Galvagno ai cronisti che gli hanno chiesto se ci sarà un emendamento del governo al ddl collegato per assegnare risorse economiche al comune di Taormina.

“Taormina diventerà estremamente importante sotto il profilo turistico, impensabile che debba essere eccezionale rispetto ad altri. Il no a prescindere sarebbe sbagliato”, ha concluso il presidente dell’Ars.

Schifani: “Nel ddl collegato ci sono nodi politici da sciogliere”

Sul ddl collegato è intervenuto anche il presidente della Regione, Renato Schifani, presente alla stazione Notarbartolo per la presentazione del nuovo collegamento tra Palermo e l’aeroporto con il ‘Genio express’: “Nel disegno di legge collegato ci sono nodi politici da sciogliere – ha detto Schifani – e ne parlerò con gli assessori e i capogruppo della maggioranza, ma considerando anche l’atteggiamento delle opposizioni. Ho sempre detto che il mio governo dialogherà con tutti, sono contro i no pregiudiziali”.

“Il rispetto tra le istituzioni è essenziale, ma se qualcuno utilizzando le istituzioni pensa di ricattare questo governo noi andremo avanti – ha aggiunto Schifani – la forza del nostro governo è la serietà e la compostezza, che non è debolezza ma forza, a presidio del benessere dei cittadini”.