Rogo in galleria a Messina, si lavora per riaprire a fine anno

Ieri riaperta una corsia per far passare i veicoli d’emergenza, in corso indagini strutturali per scongiurare danni alla calotta

AUTOSTRADA A20

1' DI LETTURA Messina. Il rogo divampato all’interno della galleria Telegrafo sulla A20 a causa di un incidente, che ha determinato la chiusura al transito della tratta Boccetta-Rometta in direzione Palermo continua a provocare disagi per il traffico veicolare in autostrada. A seguito delle elevate temperature registrate, al momento sono in corso tutte le indagini strutturali utili a scongiurare eventuali danni alla calotta della galleria. Ieri una corsia è stata riaperta per consentire il passaggio dei veicoli di emergenza e domani partiranno i primi lavori per provvedere al ripristino dell’illuminazione e dell’asfalto fuso, con scarificazione e nuova pavimentazione. Dunque al momento non è ancora possibile procedere ad una stima precisa dei giorni occorrenti alla riapertura della tratta, ma tutti gli sforzi di Autostrade Siciliane in questo momento sono concentrati sulla galleria Telegrafo affinché si possa riuscire ad aprirla entro il 31 dicembre.

