 Il deputato di Forza Italia arrestato, chi subentrerà oggi all'Ars
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Gallo Afflitto (FI), le dimissioni dopo l’arresto: oggi subentra Salvaggio

Luigi salvaggio
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai.
AGGIUNGI
Si tratta del primo dei non eletti di Forza Italia. I particolari
palazzo dei normanni
di
1 min di lettura

PALERMO – L’inizio della seduta è previsto alle 15, il primo punto all’ordine del giorno è l’attribuzione del seggio vacante dopo l’arresto del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, di Forza Italia.

Leggi anche

Parla Edy Tamajo: “Il no alla rabbia, la Sicilia, il bis di Schifani”

Ars, due arrestati erano nell’Antimafia: oggi la relazione in Aula

Ars, la relazione sul Defr. Daidone (FdI): “In Sicilia cresce il Pil”

Gallo Afflitto, chi subentra all’Ars

Gallo Afflitto era stato eletto all’Ars nella lista di Forza Italia. Il deputato è coinvolto nell’inchiesta “Corte dei Miracoli”, coordinata dalla procura di Caltanissetta, che ipotizza un sistema di corruzione nella gestione del Cefpas. Le sue dimissioni apriranno le porte, oggi dell’Ars, al primo dei non eletti nel collegio di Agrigento, Luigi Salvaggio, che nell’ultima tornata elettorale alle regionali ha ottenuto 7.340 preferenze.

L’arrivo di Salvaggio potrebbe innescare l’intervento ‘a braccio’, fanno sapere dallo staff del presidente dell’Antimafia Antonello Cracolici. Illustrerà la relazione già pubblicata qualche settimana fa dalla Commissione nata per vigilare “sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI