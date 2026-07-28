Si tratta del primo dei non eletti di Forza Italia. I particolari

PALERMO – L’inizio della seduta è previsto alle 15, il primo punto all’ordine del giorno è l’attribuzione del seggio vacante dopo l’arresto del deputato regionale Riccardo Gallo Afflitto, di Forza Italia.

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Gallo Afflitto, chi subentra all’Ars

Gallo Afflitto era stato eletto all’Ars nella lista di Forza Italia. Il deputato è coinvolto nell’inchiesta “Corte dei Miracoli”, coordinata dalla procura di Caltanissetta, che ipotizza un sistema di corruzione nella gestione del Cefpas. Le sue dimissioni apriranno le porte, oggi dell’Ars, al primo dei non eletti nel collegio di Agrigento, Luigi Salvaggio, che nell’ultima tornata elettorale alle regionali ha ottenuto 7.340 preferenze.

L’arrivo di Salvaggio potrebbe innescare l’intervento ‘a braccio’, fanno sapere dallo staff del presidente dell’Antimafia Antonello Cracolici. Illustrerà la relazione già pubblicata qualche settimana fa dalla Commissione nata per vigilare “sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia”.