Galoppo: Ritorna a Siracusa Neileta, tra i 2 anni ci prova Victor Giusy

Due Condizionate arricchiscono il convegno

SIRACUSA – Due Condizionate arricchiscono il convegno di galoppo in programma, sabato 1 ottobre, all’ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. La prima impegna i giovanissimi atleti di 2 anni con un montepremi di 12 mila e 100 euro e trova in American Pie e Zio Pippo le più valide e rodate alternative su questi 1500 metri di pista grande da affrontare. Dovrà farsi molta attenzione sia per il rientrante Temperance King che soprattutto per una Victory Giusy che alla prima uscita su pista ha ottenuto il suo primo successo e con soddisfazione.

Tra i più anziani, invece, del Premio Viola, altra Condizionata da 11 mila euro, sui 2100 metri di pista piccola, rientra l’incalzante ed efficace linea di Canoeing, Axcelerator e Prisoner Of Love. Questi dovranno difendersi da Neileta che ritorna su pista graditissima da Milano e Roma. L’allievo di Antonio De Luca è il più atteso protagonista del pomeriggio ippico siracusano, ma affronta un Campo Partenti non del tutto scontato, visto la presenza anche Deron Kit in buona forma e di un cavallo di mezzi come Lord Liberty. Una II Tris Nazionale è legata al Premio Rosa, Handicap sui 1400 metri di pista piccola. Prime fra tutti i nomi di Rusalka e La Guira reduci da buone performance al rientro. Paga in perizia la sua ultima vittoria Rose Zhar, mentre rientra con particolare stima Nejba. Tra i pesini attenzione a Readman.