 Galvagno: "Fondo per l'editoria, proverò a evitare il voto segreto"
Galvagno: “Fondo per l’editoria, proverò a evitare il voto segreto”

Le parole del presidente dell'Ars
l'intervento
di
PALERMO – “Per mettere a tacere indiscrezioni sull’intenzione del presidente dell’Ars nel volere bocciare l’articolo 7 del Ddl di Stabilità, ovvero il fondo sull’editoria, il presidente fa sapere che, proprio per evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione, non ha mai partecipato in passato alla votazione sul punto e sta lavorando per evitare che non ci sia una richiesta di voto segreto, affinché tutti i parlamentari possano esprimersi palesemente”.

Lo dice una nota dell’ufficio stampa del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno.

