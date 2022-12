Galvagno: “Schifani e Miccichè? Lavoriamo al dialogo”

L'auspicio del presidente dell'Ars

CATANIA – “Ritengo che ad oggi abbiamo svolto quello che potevamo rispetto alle variazioni di bilancio, rispetto a quello che è la composizione dell’organo per farlo funzionare al meglio. Ora chiaramente abbiamo degli impegni assolutamente in scadenza come la legge di stabilità. Noi abbiamo più volte invitato anche il governo a presentare un esercizio provvisorio che potesse in qualche modo in salvaguardia gli stipendi e soprattutto, essendoci insediati il 10 novembre, la vera scommessa sarà per il prossimo anno di riuscire a dare una finanziaria entro il periodo stabilito del 31 dicembre. Quindi ci auguriamo che riusciremo da qui ad un anno a dare le risposte che i siciliani meritano”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, stamane nell’aeroporto di Catania tracciando con i giornalisti il bilancio di poco più di un mese di attività dell’Ars a margine della premiazione del 10milionesimo passeggero del 2022 dello scalo aereo alla quale è intervenuto insieme con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

Schifani e Miccichè

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre ai vertici della Sac, la società che gestisce lo scalo, il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e l’amministratore delegato di Ita Fabio Lazzerini. “Pace tra Schifani e Miccichè? Siamo lavorando affinché ci possa essere anche un dialogo, una pace ma più che altro perché crediamo fortemente che non siano questi gli argomenti che interessano ai siciliani – ancora Galvagno -. I temi sono ben altri: cercare di ovviare ai problemi del caro bollette, del caro voli e tutti i problemi che conosciamo”.