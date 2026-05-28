Parla il presidente dell'Ars

PALERMO – “Se temo ripercussioni in aula dopo che il centrodestra non è uscito vittorioso alle amministrative? Direi che ero stato profetico, a dicembre, quando venivo criticato rispetto al messaggio che mandai in una chat riservata di capigruppo”. Lo ha detto il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno, parlando con l’Ansa a margine di un convegno a Palazzo dei Normanni a Palermo.

Il messaggio di Galvagno in piena Finanziaria

Il riferimento di Galvagno è ad un messaggio inviato ai capigruppo di maggioranza nel pieno delle turbolenze per la Finanziaria. In quella occasione Galvagno parlò di un clima “quasi di odio”.

“Il centrodestra dovrebbe agire…”

“Non so cosa si farà adesso, so solo che centrodestra dovrà fare delle riflessioni, anche se secondo me bisognerebbe fare azioni più che riflessioni – ha aggiunto -. Io da presidente dell’Assemblea cerco di trovare sempre delle sintesi per le cose di buon senso”.