Galvagno: “Manca condivisione politica sulle quote rosa e sul terzo mandato”

Sul voto segreto: "Entro la fine del mese convocheremo la commissione e se ne parlerà"

PALERMO – “Sui temi delle quote rosa e del terzo mandato credo non ci sia una piena condivisioni delle forze politiche. Non c’è il solito distinguo tra forze di opposizione e maggioranza, nemmeno tra i vari partiti della coalizione e così è pure all’interno dei partiti. Talvolta, rispetto ad alcuni temi, come il terzo mandato o il consigliere supplente, lo stesso deputato ha difficoltà a scegliere cosa ritiene più corretto, perché un ente locali può avere un vantaggio o uno svantaggio. Chi fa previsioni, sbaglia”. Così Gaetano Galvagno, a margine dell’anteprima della mostra “Monet e la Normandia”, da domani al Palazzo Reale di Palermo.

“Voto segreto e regolamento in discussione alla prossima commissione”

Il presidente del parlamento regionale si è anche concentrato sul voto segreto: “Il tema è stato già discusso. Entro la fine mese convocheremo la commissione, slittata per l’emergenza Niscemi, dove non si parlerà soltanto del voto segreto, ma anche di alcune questioni regolamentari che, a mio modo di vedere – continua Galvagno – dopo tre anni di presidenza, possono snellire le decisioni che deve prendere l’Assemblea. Bisogna prendere esempio da altre realtà dove si parla più nel merito e nei contenuti, dove nelle commissioni si fa un lavoro più corposo per poi arrivare in aula e decidere. La gente ha bisogno di risposte, positive o negative. A valutare i propri rappresentanti saranno i siciliani”.