Galvagno: “Su crisi idrica e migranti serve la cooperazione dell’Ue

A Palermo l'assemblea plenaria dell'Arlem

PALERMO – “Mentre c’è chi non fa altro che parlare, noi abbiamo organizzato a Palermo un evento di caratura internazionale in un momento molto delicato a livello politico per cercare di far cooperare tutti i paesi del Mediterraneo e trovare soluzioni su temi importanti come la crisi idrica e i flussi migratori. La sedicesima plenaria dell’Arlem si fa per la prima volta a Palermo, questo è certamente un motivo di orgoglio per il presidente dell’Assemblea regionale e per il gruppo organizzativo di Bruxelles”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, parlando con i cronisti mentre è in corso a Palazzo dei Normanni la plenaria dell’Arlem.

“La Sicilia non può essere lasciata da sola a prendersi carico dei problemi, serve condivisione da parte di tutti. Ci auguriamo che questa cooperazione con l’impegno della commissaria Ue per il Mediterraneo Dubravka Suica e dei co-presidenti si trasformi in qualcosa di più tangibile”, ha aggiunto Galvagno.