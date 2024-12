Il 55enne gambizzato a Paternò: i militari sulle tracce del “sicario”

le indagini potrebbero essere vicine a una svolta

PATERNÒ (CATANIA) – È tuttora ricoverato all’ospedale “Santissimo Salvatore”. Ma non è in pericolo di morte il 55enne rimasto ferito, nella sera di lunedì. Gambizzato in pieno centro a Paternò da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da un fucile caricato a pallettoni per mano di un uomo.

Gambizzato a Paternò

Il fatto di sangue è avvenuto attorno alle 20.30 nel rione Gancia. Tra via Puglisi e via Sant’Antoninello. L’autore della sparatoria sarebbe stato identificato dai carabinieri ma non ancora rintracciato. A soccorrere il 55enne, attinto alle gambe dai colpi esplosi, è stato un suo conoscente che transitando nella zona a bordo della sua auto, vedendolo ferito, lo ha subito trasportato al Pronto Soccorso.

Indagini e possibile movente

Sul fatto, come detto, stanno indagando i Carabinieri della locale Compagnia. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’agguato possa essere scaturito da un litigio legato a motivi economici. Ma, al momento, dagli inquirenti non viene tralasciata alcuna ipotesi. I militari dell’Arma hanno ascoltato la vittima e anche chi lo ha soccorso.

Da accertare se il 55enne avesse un appuntamento con l’aggressore o se si è trattato di un incontro casuale. Le indagini si stanno avvalendo anche della visione di filmati registrati da impianti di videosorveglianza della zona che potrebbe dare un contributo importante per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Non si escludono risvolti nelle prossime ore.