Gara automobilistica abusiva al Porto di Riposto: due denunce

Una corsa conclusasi con un incidente

RIPOSTO (CATANIA) – Gara automobilista abusiva nel porto di Riposto. Un 23enne e un 19enne sono stati denunciati dai carabinieri e dai militari della Guardia costiera, intervenuti poco dopo la mezzanotte del 14 agosto scorso per un grave incidente stradale avvenuto nell’area portuale, che solo per miracolo non ha avuto conseguenze più gravi.

Sin dai primi sopralluoghi è stato subito chiaro agli investigatori che dietro il sinistro ci fosse qualcosa di strano. Grazie all’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del porto, ai racconti dei testimoni e al ritrovamento di una targa di un’auto che aveva partecipato alla corsa gli investigatori dell’Arma e della Capitaneria di porto sono riusciti a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, epilogo di una folle corsa tra due auto sulle banchine del porto peschereccio.

Durante la gara uno dei due “concorrenti” avrebbe perso il controllo dell’auto che, dopo essersi scontrata con un’altra vettura in sosta, avrebbe continuato a carambolare più volte. A quel punto l’altro giovane, invece, di prestare soccorso si sarebbe dato alla fuga.

“L’evento non ha avuto conseguenze più gravi solo per un miracolo, visto che all’interno dell’auto colpita vi era un bambino di 8 anni”, spiegano gli investigatori. Per entrambi è scattata la denuncia. Al conducente dell’auto che si è allontanata dal luogo dell’incidente sono state contestate anche diverse violazioni amministrative, per un totale di circa 1.300 euro, nonché il sequestro del veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa.

Inoltre, ad entrambi sono state elevate ulteriori sanzioni amministrative per aver circolato all’interno del porto senza le previste autorizzazioni all’accesso.