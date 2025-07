Garante detenuti visita l’Ucciardone: “Caldo rende impossibile la vita”

"La nona sezione va chiusa"

PALERMO – Visita oggi nel carcere Ucciardone di Palermo da parte del deputato nazionale Marco Grimaldi di Sinistra Italiana e del garante dei detenuti di Palermo Pino Apprendi.

“Il caldo rende la vita impossibile dei detenuti. Pochi metri quadrati con le finestre chiuse per impedire a topi e blatte di entrare – dice Pino Apprendi – Lo ripetiamo da anni, la nona sezione è da chiudere, peraltro ospita persone con problemi psichiatrici e con provvedimenti disciplinari”.

“Nei pochi metri delle celle d’isolamento due persone con letto a castello, una doccia per 15 persone per piano. Questo non è uno Stato che vuole curare e rieducare“.

“Lo ribadiamo la nona sezione deve essere chiusa trasferendo i detenuti vicini alle loro città di origine e ai loro familiari. Sarebbe un grave errore chiudere e distribuire le persone nello stesso carcere”.