Gaston si ritira dopo aver perso i primi due set, Sinner avanti a Melbourne

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione che lo ha visto vincitore nelle ultime due edizioni. L’azzurro era avanti 6-2 6-1 dopo 68 minuti di gioco quando il suo rivale, il francese Hugo Gaston, numero 93 del ranking, è stato costretto a ritirarsi. Nel secondo turno Sinner, numero 2 al mondo e del tabellone, dovrà vedersela con il vincente della sfida tra la wild card James Duckworth e il lucky loser Dino Prizmic. “Ho visto che non stava servendo ad alta velocità nel secondo set – ammette il campione altoatesino nell’immediato post-match – Non è così che uno vuole vincere. Hugo è un giocatore di talento, con un grande tocco”. Felice di essere tornato a Melbourne, Sinner era anche al primo incontro ufficiale del 2026. “Mi sono sentito bene, mi sono preparato nel modo giusto e ho lavorato molto. Ho giocato delle esibizioni, ma le partite ufficiali sono diverse. Sono partito bene, all’inizio con un pò di tensione. Adesso bisogna anche pensare un pò a godersi il campo, ci si allena per questo”, ha aggiunto.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).