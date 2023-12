Gaza, bombe di Israele sul campo profughi: ci sono 106 morti

Ancora sangue, i particolari

Sono almeno 106 i morti per il bombardamento israeliano di ieri sul campo profughi di Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Altre bombe israeliane hanno colpito oggi la sede della Mezzaluna Rossa a Khan Yunis (sud) e ci sono vittime.

Le vittime

Due palestinesi – uno di 17 anni – sono stati uccisi in scontri con l’esercito israeliano nel campo profughi di Al-Fawwar, a sud di Hebron, in Cisgiordania. Botta e risposta fra Usa e milizie filoiraniane nel nord dell’Iraq: prima un attacco di drone contro una base americana vicino ad Erbit, e in risposta gli americani hanno colpito tre siti di Hezbollah e altre forze appoggiate dall’Iran.