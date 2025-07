Gaza, Papa “Profonda tristezza per le vittime, subito cessate il fuoco”

ROMA (ITALPRESS) – Papa Leone XIV rinnova il suo appello per “un immediato cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza ed esprime la “profonda speranza” di “dialogo, riconciliazione e pace durevole nella regione”. E’ quanto si legge in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, a seguito dell’attacco israeliano contro la chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza, come riferisce Vatican News. Il Pontefice assicura al parroco Romanelli, rimasto ferito nel raid, la vicinanza spirituale e le preghiere all’intera comunità parrocchiale. Il Papasi dice “profondamente rattristato” per questo assalto alla parrocchia, che dall’inizio della guerra ha dato rifugio ad oltre 500 persone in fuga.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).