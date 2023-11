Gaza, slitta la tregua tra Hamas e Israele: oggi niente scambio di ostaggi

Non ratificato ancora l'accordo da parte palestinese

GAZA – Slittano tregua e rilascio degli ostaggi a Gaza, inizialmente previsti per oggi. Non avverranno prima di domani, con Hamas che non avrebbe ancora ratificato l’accordo raggiunto con Israele.

Il figlio di un membro di Hezbollah al parlamento di Beirut è stato ucciso ieri in un attacco israeliano nel sud del Libano. Un 17enne è morto e un altro giovane è rimasto ferito in un raid in Cisgiordania, secondo la Mezzaluna rossa palestinese. Una nave da guerra Usa nel Mar Rosso ha abbattuto droni lanciati dagli houthi dallo Yemen, dice il Pentagono.

Alta tensione in Corea. L’intelligence di Seul ritiene che Mosca abbia fornito assistenza a Pyongyang per il lancio del satellite spia. La Corea del Nord ripristina intanto le misure militari interrotte dopo l’accordo intercoreano del 2018, in risposta alla decisione del Sud di uno stop parziale all’intesa: Seul dovrà “pagare

caro” la sua iniziativa, minaccia Pyongyang.