Gela, abusi sessuali in chiesa su minore: confermata la condanna

Un ex ministrante dovrà scontare otto anni

CALTANISSETTA – I giudici della Corte d’assise d’appello di Caltanissetta hanno confermato la condanna a otto anni di reclusione per un ex ministrante, accusato di abusi sessuali su una minorenne, in una chiesa di Gela (Caltanissetta).

Il ricorso difensivo, presentato dall’avvocato Giuseppe Nicosia che assiste l’imputato, non è stato accolto. La procura generale ha concluso per la conferma della decisione di primo grado. Stesse conclusioni per il legale che assiste la giovane (oggi maggiorenne) e i genitori, costituiti parti civili e difesi dall’avvocato Carmelo Tuccio.

L’ex ministrante, che svolgeva un servizio volontario a supporto delle funzioni religiose, ha sempre negato le accuse. La difesa ha insistito sulla totale assenza di condizioni che potessero permettere approcci sessuali in chiesa. Le prime rivelazioni arrivarono dalla giovane, che le riferì, dopo alcuni anni, a operatori del consultorio gelese. La difesa attende le motivazioni che saranno depositate dai giudici della Corte d’assise d’appello.