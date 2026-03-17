Gela, al via la seconda edizione di ‘Una poesia sospesa’

Promossa dal liceo Elio Vittorini

GELA (CALTANISSETTA) – Prende ufficialmente il via la seconda edizione di ‘Una Poesia Sospesa’, il progetto promosso dal Liceo Scientifico Elio Vittorini di Gela (Caltanissetta), sostenuto da numerosi istituti del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la scrittura poetica e il confronto culturale tra studenti.

Cuore dell’iniziativa sarà ancora una volta il Macchitella Lab. Il programma prevede laboratori didattici, workshop, incontri con autori e momenti di approfondimento che coinvolgeranno centinaia di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’evento gode del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura guidato da Peppe DI Cristina, segno dell’attenzione dell’amministrazione comunale verso progetti che promuovono la crescita culturale e la partecipazione attiva dei giovani.

Grande attesa anche per la presenza del poeta di fama internazionale Davide Rondoni, protagonista di un incontro dedicato alla lettura e al commento dei grandi testi della poesia contemporanea e classica.

Le opere in concorso saranno premiate in diverse categorie, con uno speciale riconoscimento dedicato ai temi della tutela ambientale, a testimonianza del forte legame tra cultura, educazione civica e sostenibilità.

La manifestazione si concluderà con l’esposizione pubblica dei testi poetici e la cerimonia di premiazione dei vincitori, trasformando la città in uno spazio aperto alla bellezza delle parole e al dialogo tra generazioni.