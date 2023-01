Gela, atti di bullismo: misura cautelare per due minorenni

Le vessazioni.

1' DI LETTURA

I carabinieri della sezione Radiomobile del nucleo Operativo di Gela hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di due minori indagati per atti di bullismo. I fatti risalgono all’estate scorsa e riguardano una serie di condotte esercitate nei confronti di un altro minorenne vittima di vessazioni a cui fu sottratto anche un cellulare. La segnalazione al 112, il primo intervento dei militari e la successiva attività di indagine, coordinata dalla Procura per i minorenni di Caltanissetta, guidata da Rocco Cosentino, hanno consentito di giungere all’identificazione degli indagati. Nei loro confronti il Gip per i minorenni di Caltanissetta ha disposto la misura della permanenza in casa. (ANSA).