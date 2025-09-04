 Gela, fermati con la droga in auto: due arresti dei carabinieri
Gela, fermati con la droga in auto: due arresti

L'operazione dei carabinieri
PROVINCIA DI CALTANISSETTA
di
GELA – Un 20enne e un 27enne sono stati arrestati e posti ai domiciliari da carabinieri del reparto territoriale di Gela per spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’auto sulla quale viaggiavano militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato 80 grammi di hashish, 60 grammi di marijuana, circa un grammo di crack e 750 euro in banconote di vario taglio, ritenuti provento della vendita della droga.

Il gip di Gela ha convalidato l’arresto e ha disposto per i due indagati la misura cautelare dell’obbligo di soggiorno e presentazione alla polizia giudiziaria

