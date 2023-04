Parcelle “spropositate”: due avvocati finiscono sotto accusa

I due professionisti sono stati rinviati a giudizio

2' DI LETTURA

PALERMO – Gli avvocati Giuseppe e Luigi Fontanella, padre e figlio, sono stati rinviati a giudizio. Il processo inizierà il prossimo 16 giugno davanti al Tribunale di Gela.

Dovranno difendersi dall’accusa di estorsione contrattuale. Avrebbero imposto condizioni inique ad un ex cliente, l’imprenditore Salvatore Greco, parte civile nel procedimento con l’assistenza dell’avvocato Rosario Pennisi. Greco sarebbe stato costretto ad accettare parcelle ritenute “spropositate”: oltre 700 mila euro ciascuno in acconto per un causa di risarcimento danni mai avviata.

Greco si era rivolto ai due legali dopo che una banca si era rifiutata di concedergli un mutuo milionario. La sua impresa edile subì un contraccolpo economico da cui sarebbe dipeso il fallimento.

Vicenda processualmente complicata. I Fontanella finirono sotto processo per usura impropria e assolti. La Procura generale di Caltanissetta impugnò la sentenza, sostenendo che ai legali dovesse essere contestato il più grave reato di estorsione contrattuale.

La difesa dei Fontanella fece ricorso in Cassazione, ma non fu accolto. Così si arriva all’udienza preliminare di ieri e al rinvio a giudizio.

I due professionisti hanno sempre respinto l’accusa. Nessuna estorsione contrattuale, ma un chiaro accordo tra le parti.

Di recente Luigi Fontanella ha subito un sequestro conservativo dei beni nell’ambito di un’altra vicenda. Padre e figlio sono stati condannati dal Tribunale di Gela per tentata truffa e infedele patrocinio in danno di due clienti. Avrebbero trattenuto quasi la metà del risarcimento liquidato in un processo civile per la morte di un parente delle clienti. Incassarono 669.000,00 euro per il solo giudizio di primo grado.

Il Tribunale li aveva condannati anche al risarcimento del danno in favore delle parti civili, liquidando una provvisionale di 90.000 euro. La Corte di Appello, nel luglio dell’anno scorso, dichiarò la prescrizione dei reati ma confermò le statuizioni civili, condividendo le ragioni che avevano portato alla condanna.

I tentativi delle parti civili di ottenere le somme già liquidate sono andate a vuoto. La Corte di Appello ha disposto il sequestro conservativo della casa dell’avvocato Luigi Fontanella e dei conti correnti dei suoi familiari.

Pende il ricorso in Cassazione. Se i supremi giudici dovessero confermare le statuizioni civili, grazie al sequestro conservativo, le due donne potranno incassare i soldi.