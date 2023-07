Gelato naturale: i benefici

3' DI LETTURA

Nel pieno della stagione estiva sappiamo benissimo qual è l’alimento che non manca mai nella quotidianità degli italiani: il gelato. Non si tratta solo di soddisfare un desiderio goloso, ma di prendersi cura del proprio benessere.

Ma cosa fa di un gelato un buon gelato?

Gli ingredienti, prima di tutto. Vediamo quali sono quelli a cui dobbiamo fare attenzione.

Gelato: gli ingredienti che fanno bene

Il latte, l’ingrediente principale. Utilizzare latte fresco e di alta qualità significa garantire un prodotto finale più nutriente e dal sapore inconfondibile. Un gelato genuino si distingue per la presenza di grassi lattici naturali e proteine di alta qualità, che contribuiscono a una consistenza vellutata e al gusto autentico.

Le materie prime scelte per la preparazione sono altrettanto essenziali. Ad esempio, se si utilizzano frutti freschi e di stagione, si assicura un’esplosione di sapori naturali e un apporto di vitamine e antiossidanti.

Vi è poi la scelta degli additivi e degli aromi. Un gelato genuino utilizza ingredienti naturali, come vaniglia vera, cioccolato di qualità o frutta fresca, per arricchire il suo sapore. Evitare gli additivi artificiali, i coloranti e i conservanti contribuisce a mantenere intatta l’autenticità del prodotto e a tutelare la nostra salute.

Mangiare un gelato genuino, fatto con materie prime di qualità, non è solo un piacere per il palato, ma può avere anche benefici per la nostra salute. Ad esempio, il consumo moderato di gelato può apportare sostanze nutritive importanti come calcio, proteine e vitamine. Inoltre, l’esperienza sensoriale di gustare un gelato di alta qualità può contribuire al benessere psicologico, regalando momenti di relax e aumentando la produzione di serotonina, che ci fa sentire più felici.

Optare per gli ingredienti naturali è anche un modo per sostenere la sostenibilità ambientale. Optare per prodotti realizzati con materie prime locali e di stagione riduce l’impatto ambientale legato al trasporto e alla conservazione degli ingredienti.

Mangiare un gelato genuino va ben oltre il semplice piacere del gusto. Rappresenta un’esperienza autentica che si traduce in benefici per la salute, il benessere e l’ambiente.

Boform: prodotti di qualità

Boform S.r.l. nasce nell’entroterra palermitano, nella bellissima Valle dello Jato, territorio delimitato dai comuni di San Giuseppe Jato e San Cipirello. Ed è in questo angolo di Sicilia, caratterizzato da un perfetto microclima, che l’azienda produce formaggi, ricotta e yogurt di altissima qualità e, ovviamente, il gelato. Rappresenta una delle più dinamiche realtà casearie siciliane a filiera corta.

L’azienda ha saputo sviluppare quello che lo splendido territorio siciliano offre in natura, ossia materie prime di altissima qualità. Il latte utilizzato, ad esempio, è 100% SICILIANO.

I cremosi gelati VALLE DEI MULINI di produzione Boform sono realizzati con ingredienti di alta qualità: il latte fresco appena munto, la frutta, la crema di latte ottenuta da un processo di scrematura sofisticato e, per addensare, farina di semi di carrube. Una scelta che fa di questo gelato un prodotto naturale quindi genuino.

Il gelato FROZEN DACOS è l’unico gelato fatto con il 50% di yogurt. Non uno yogurt qualsiasi, ma lo yogurt DACOS di Boform già conosciuto per essere uno yogurt ad alto contenuto proteico.

Per garantire al consumatore prodotti genuini di alta qualità, l’azienda si impegna quotidianamente a controllare accuratamente tutte le fasi della produzione: dalla selezione degli allevamenti alla valutazione del latte, che deve rispettare caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche precise, al rispetto degli standard produttivi di igiene e sicurezza, dettati dalle norme H.A.C.C.P. L’azienda si avvale di certificazioni di qualità di alto livello come BRC, IFS, ISO 9000.

Scegliere un gelato Boform fa davvero la differenza nella cura del proprio benessere e nelle scelte eco-sostenibili.