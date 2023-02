Genoa-Palermo, la diretta testuale del match – LIVE

Tutte le azioni salienti del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie B

2' DI LETTURA

PALERMO – Si respira aria di grande calcio allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova dove Genoa e Palermo si sfidano per la ventiquattresima giornata di Serie B. I grifoni di Gilardino, secondi in classifica e tra i più accreditati per la promozione diretta in Serie A, vogliono riscattare la sconfitta subita per mano del Parma mentre i rosa di Corini vogliono proseguire nella loro striscia positiva, con nove risultati utili consecutivi e tre vittorie di fila nelle ultime tre gare.

L’allenatore del Palermo conferma il consueto 3-5-2 con Pigliacelli tra i pali, terzetto difensivo composto da Mateju, Nedelcearu e Marconi con Valente e Sala ad agire come esterni di centrocampo. In mediana la vera sorpresa della serata ovvero l’esordio dal primo minuto di Valerio Verre, insieme a Saric e Damiani in cabina di regia, mentre in avanti confermato il tandem offensivo composto dal bomber Brunori e Di Mariano.

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio previsto per le 20:30. Le squadra fanno il loro ingresso in campo, maglia rossoblù e pantaloncini blu per i padroni di casa mentre gli ospiti giocano in completo interamente bianco. Un minuto di silenzio allo stadio “Ferraris” in onore delle vittime del catastrofico terremoto che ha colpito Turchia e Siria. L’arbitro Marinelli fischia l’inizio del match: il Palermo batte il primo pallone di questa ventiquattresima giornata di Serie B. Non decolla il match del “Ferraris” che, arrivati al minuto quindici del primo tempo, vede le due compagini attente in fase difensiva ma molto confusionarie in fase di costruzione della manovra. Al 17′ prima grande occasione della gara per il Genoa che, dopo aver recuperato palla in pressione su Damiani, riparte velocemente con Sabelli che mette un ottimo pallone nell’area piccola ma Sala anticipa il tap-in di Coda disinnescando il pericolo.

Articolo in aggiornamento

IL TABELLINO

GENOA: 22 Martinez, 2 Sabelli, 5 Dragusin, 9 Coda, 10 Aramu, 11 Gudmundsson, 13 Bani, 27 Sturaro (cap.), 32 Frendrup, 36 Hefti, 47 Badelj. A disposizione: 1 Semper, 3 Czyborra, 8 Strootman, 17 Salcedo, 24 Jagiello, 33 Matturro, 35 Lipani, 50 Yalcin, 57 Puscas, 66 Calvani, 68 Boci, 77 Dragus. Allenatore: Gilardino.

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Sala, 9 Brunori (cap.), 10 Di Mariano, 15 Marconi, 18 Nedelcearu, 21 Damiani, 26 Verre, 28 Saric, 30 Valente, 37 Mateju. A disposizione: 1 Grotta, 12 Massolo, 2 Graves, 4 Orihuela, 5 Gomes, 7 Tutino, 8 Segre, 14 Broh, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 79 Lancini. Allenatore: Corini.

Arbitro: Marinelli (Tivoli). Assistenti: Di Vuolo (Castellammare di Stabia) – Vigile (Cosenza). Quarto Ufficiale: Monaldi (Macerata). VAR: Abbattista (Molfetta). AVAR: Paterna (Teramo).

MARCATORI:

NOTE: