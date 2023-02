Genoa-Palermo, le probabili formazioni del match

Conferme nell'undici titolare per mister Corini

Il Palermo di Eugenio Corini è di scena allo stadio “Luigi Ferraris” contro il Genoa padrone di casa in occasione della 24ª giornata del campionato di Serie B. A partire dalle ore 20.30, le due compagini si affronteranno alla ricerca dei tre punti spinte da motivazioni e obiettivi diversi in un match che si preannuncia molto combattuto. La compagine di Alberto Gilardino, reduce dalla sconfitta contro il Parma, vuole tornare al successo davanti i propri tifosi. I rosanero, invece, con nove risultati utili consecutivi e tre vittoria di fila sono alla ricerca di continuità per dire la propria in zona play-off.

La compagine guidata dall’allenatore di Bagnolo Mella, infatti, dopo il successo casalingo contro la Reggina, è balzata al sesto posto in classifica a quota 34 punti. I rossoblù si trovano nel secondo gradino più alto della graduatoria del campionato cadetto e mirano a consolidare questa posizione in classifica. Il tecnico dei padroni di casa ha analizzato l’ottimo momento di forma del club siciliano nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match: “Per quanto riguarda la squadra che andremo ad affrontare venerdì sera, il Palermo, arriva da nove risultati utili consecutivi, è in salute. E’ una squadra che ha dato una sterzata nell’ultimo periodo, nell’ultimo mese, in campionato. Ha giocatori strutturati, ha giocatori di gamba come Brunori e Di Mariano che stanno facendo molto bene. Ha mezzali che sanno attaccare la profondità e dare densità in mezzo al campo e giocatori fisici dietro”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L’allenatore del Palermo ritrova tra i convocati Claudio Gomes, rientrato dal problema alla mano. Il centrocampista francese, però, non dovrebbe partire dal primo minuto, così come Tutino e Verre. Masciangelo non è ancora convocato, nella posizione di Sala in alternativa c’è Aurelio. Davanti a Pigliacelli, confermata la difesa a tre con Mateju, Nedelcearu e Marconi. Il regista titolare dovrebbe essere ancora Damiani, affiancato da Segre e Saric. Corsie esterne occupate ancora una volta da Sala e Valente, coppia d’attacco Di Mariano-Brunori. Di seguito, le probabili formazioni di entrambe le compagini a poche ore dal fischio d’inizio del match.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Hefti, Matturro, Dragusin, Sabeli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Gudmundsson, Aramu; Coda.

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Damiani, Saric, Sala; Di Mariano, Brunori.