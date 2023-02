Genoa-Palermo, Nedelcearu: “Risultato ingiusto, col Frosinone per vincere”

Le parole del difensore rosanero dopo la sconfitta maturata al "Ferraris"

Parola a Ionut Nedelcearu. Il difensore del Palermo, al termine della sfida contro il Genoa, è intervenuto in mixed zone per commentare la sconfitta maturata al “Ferraris” dopo nove risultati utili consecutivi:

“Il risultato è ingiusto ma il calcio è questo, dobbiamo tornare a lavorare e lasciare stare questa partita. Domenica prossima ci aspetta una partita importantissima e dobbiamo andare a vincere per i nostri tifosi. Le sconfitte fanno parte del calcio, bisogna fare sicuramente meglio perché quando perdi qualcosa non è andata bene ma da lunedì lavoreremo con il mister per vincere la prossima gara”.

“Sia nel primo tempo che nel secondo potevamo pareggiare ma è andata così – conclude il centrale rumeno – questa partita è passata e dobbiamo pensare alla prossima. Noi pensiamo solo alla salvezza e alla prossima partita, non ci sta di perdere perché siamo il Palermo e andiamo in campo per vincere tutte le partite ma il calcio è così”.