Genova, 13enne caduta da un muraglione di 8 metri: in gravi condizioni

È stata trasportata in ospedale in gravi condizioni
L'INCIDENTE
di
1 min di lettura

GENOVA – Una ragazzina di 13 anni è caduta da un muro di otto metri in via al Santuario delle Grazie a Genova ed è rimasta ferita in modo grave.

L’incidente intorno alle 8.30 di oggi, lunedì 9 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Secondo quanto riferito dai sanitari, all’arrivo dei soccorritori la ragazza era cosciente e, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata in condizioni gravi al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini.

In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

