È stata trasportata in ospedale in gravi condizioni

GENOVA – Una ragazzina di 13 anni è caduta da un muro di otto metri in via al Santuario delle Grazie a Genova ed è rimasta ferita in modo grave.

L’incidente intorno alle 8.30 di oggi, lunedì 9 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

Secondo quanto riferito dai sanitari, all’arrivo dei soccorritori la ragazza era cosciente e, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata in condizioni gravi al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini.

In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.

