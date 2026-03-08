 Violenza a Genova, 18enne accoltellato nella notte
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Genova, 18enne accoltellato nella notte: grave in ospedale

Avviate le indagini da parte degli agenti
LA VIOLENZA
di
1 min di lettura

GENOVA – Un giovane di 18 anni è stato accoltellato nella notte tra sabato e domenica nel centro storico di Genova.

Il giovane, di origine tunisina, è stato accoltellato alla schiena e trasportato d’urgenza all’ospedale San Martino, dove è arrivato in condizioni serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto anche grazie all’ausilio delle telecamere dalla zone e sentendo chi ha assistito alla violenza.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI