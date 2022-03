Genova Quinto-Nuoto Catania, Dato: “L’obiettivo è evitare playout”

Gli etnei devono recuperare anhce il match contro l’Anzio

Dopo aver vinto le prime due gare del round retrocessione contro Roma Nuoto e Metanopoli, l’Adr Nuoto Catania domani si troverà a Genova per affrontare il Quinto alle ore 15.00 in occasione della 5^ giornata. Oltre le tre partite da giocare, gli etnei devono recuperare il match contro l’Anzio.

“Dopo settimane di stop riprendiamo per il rush finale – ha dichiarato il tecnico rossazzurro Giuseppe Dato -. L’obiettivo è evitare i play out, sappiamo che il nostro percorso sarà impegnativo, ma sappiamo anche, che possiamo decidere il nostro destino. Daremo tutto nelle prossime quattro partite per centrare il nostro obiettivo”.

L’attaccante Alessio Privitera ha dichiarato: “Mancano quattro partite alla fine della regular season e ancora la lotta per uscire dalla zona playout è apertissima. Domani giocheremo contro una squadra con giocatori di esperienza, che probabilmente non merita di stare in questo girone. Sappiamo che vincere significherebbe fare un passo importante verso la salvezza diretta, considerando anche il fatto che tre delle quattro partite rimaste le giocheremo fuori casa”.

La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Quinto.