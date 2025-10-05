Violoncellista si accascia e muore durante le prove del concerto

Il dolore e lo sgomento di familiari e colleghi

Tragedia a Messina. La violoncellista Genziana D’Anna è morta a 63 anni durante le prove della Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven. È accaduto venerdì 3 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele.

La musicista si è accasciata improvvisamente al suolo tra lo sgomento dei colleghi orchestrali. Trasportata d’urgenza in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare.

“Addio sorellina dolcissima … Te ne sei andata facendo la cosa che amavi di più”, ha scritto su Facebook Angelo D’Anna, fratello della compianta violoncellista che insegnava anche all’Istituto comprensivo “Petrarca” di Ganzirri.

La camera ardente è stata allestita nella mattina di domenica 5 ottobre in una sala del Teatro Vittorio Emanuele dove nel pomeriggio andrà in scena il concerto che l’orchestra stava provando quando si è consumato il dramma e che sarà dedicato a Genziana D’Anna.

Le esequie saranno celebrate lunedì 6 ottobre, alle 16.30, nella Chiesa di Torre Faro.

Messina, il cordoglio per la morte di Genziana D’Anna

“Genziana aveva una armonia, un portamento e una classe nella sua bellezza unica che sembravamo già il suono poetico del suo violoncello (…) Andarsene di scena mentre suoni in orchestra… Cara Genziana che la musica ti sia da tappeto mentre voli verso la pace e dove tutto si spiega e ti avvolga la bellezza restituendoti per l’eternità quella che hai regalato al mondo per amore”, scrive Tony Canto su Facebook.

“Quando arrivano notizie del genere rimani spiazzata. Sono quelle che non vorresti mai sentire.

La professoressa Genziana D’Anna ci ha lasciati, proprio mentre faceva ciò che più amava: vivere la musica. Ha insegnato nella mia scuola per un solo anno, ma ha lasciato un segno profondo grazie alla sua professionalità, alla sua sensibilità e all’amore per il suo lavoro”, è il ricordo di Giusy Trifirò.

“Per me, che la conoscevo da oltre vent’anni – ha aggiunto – è stato un privilegio averla accanto anche come docente, oltre che amica. Ci mancherà immensamente, ma resta l’orgoglio di averla conosciuta e il ricordo luminoso di ciò che ha saputo donare con la sua musica e con la sua umanità. Ciao Genziana”.

“La nostra comunità scolastica è profondamente addolorata per la prematura e improvvisa scomparsa della Prof.ssa Genziana D’Anna, docente di violoncello presso la Scuola Secondaria di Primo Grado ‘Francesco Petrarca’, molto apprezzata per le sue straordinarie doti professionali e umane”, recita un post condiviso da Eleonora Corrado.

“Il Dirigente scolastico, i docenti, il DSGA e tutto il personale ATA esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia e a quanti l’hanno conosciuta e amata”, si legge ancora.

(La foto di Genziana D’Anna è tratta dal profilo Facebook del fratello Angelo)