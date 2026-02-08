A coordinare l'organismo sarà Antonella Bertino, segretario Gabriele Fiumara

PALERMO – Mercoledì 5 febbraio si è ufficialmente insediata la nuova Consulta provinciale nominata dal Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia. Rappresenterà l’organismo per il quadriennio 2025–2029.

È composta dai geologi Giuseppa Pollina, Antonella Bertino, Gianluca Ciavirella, Domenico Feminò, Giuliana Campanella, Giuseppe Mauro Pizzuto, Carmelo Genovese, Gabriele Fiumara, Alessandro Zingales. A coordinare l’importante organismo, sarà Antonella Bertino, affiancata dal collega Gabriele Fiumara nel ruolo di segretario.

Una squadra nuova, un nuovo inizio

Una nuova squadra, formata da volti nuovi e da gradite conferme, è chiamata a rappresentare una professione che assume un ruolo sempre più centrale in tema di sicurezza, tutela del territorio e gestione del rischio. Mai come in questo momento storico, caratterizzato da eventi climatici sempre più estremi che interessano un territorio già fragile, la Consulta si pone come interlocutore privilegiato tra professionisti, cittadini, istituzioni pubbliche e mondo produttivo.

Un nuovo inizio, dunque, orientato a promuovere e rafforzare la cultura geologica nel territorio siciliano, a partire dal potenziamento della formazione e della divulgazione scientifica sulle tematiche ambientali e del rischio, che rendono la geologia una disciplina imprescindibile per la salvaguardia e la tutela del Paese.