Geraci: “Finalmente road-map seria per i termovalorizzatori”

Parla il deputato leghista

PALERMO – “Finalmente una road map seria per superare l’emergenza rifiuti in Sicilia. L’impegno del governo Schifani a realizzare due termovalorizzatori è fondamentale per riorganizzare il sistema di smaltimento e gestione dei rifiuti in Sicilia. Sosterremo il piano rifiuti che oggi la Giunta regionale approverà affinché la Sicilia sia in grado di determinare nuove politiche di igiene ambientale, a partire dall’aumento della differenziata e sino alla valorizzazione termica degli scarti”. Lo afferma Salvo Geraci, deputato regionale della Lega e sindaco di Cerda.

“Come Lega riteniamo che i due impianti siano fondamentali per la regione nell’ottica di una gestione prioritariamente pubblica dei rifiuti”, conclude Geraci.