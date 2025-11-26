Germanà (Lega): “Parole di Salvini estrapolate da un contesto più ampio”

Le parole del segretario regionale della Lega

PALERMO – “La Lega è stata protagonista nella scelta del presidente Schifani per la guida del governo regionale ed è un alleato responsabile nella coalizione. Del resto, all’interno del governo della Sicilia, il nostro partito ha posizioni di assoluta responsabilità, a partire dalla vicepresidenza”.

Lo dice Nino Germanà, senatore e segretario regionale della Lega in Sicilia.

Germanà: “Parole di Salvini estrapolate”

Le parole odierne del nostro leader Matteo Salvini sono state estrapolate da un contesto più ampio, nell’analisi che faceva del voto delle ultime regionali di Campania, Puglia e Veneto”.

“Abbiamo colto molto nervosismo e quasi una polemica interessata nelle reazioni di cui abbiamo preso atto, e non sorprende più di tanto l’eccessiva polemica di qualcuno apparso sempre come alleato a corrente alternata più che convinto sostenitore del governo Schifani – aggiunge – La nostra lealtà è sotto gli occhi di tutti. In poche parole, a chi immagina scenari per noi non intellegibili rispondiamo hic manebimus optime”.