GesanCom Fly Marsala: squadra al lavoro per tornare in campo

Tutte le ragazze stanno bene e Coach Marco Adornetto può contare sulla piena disponibilità dell'intero organico

MARSALA – Il lungo stop del campionato di B2 di Volley Femminile voluto dalla Federazione, a causa di questa infinita pandemia, sembra giunto alla fine. Le attività federali propedeutiche alla ripresa dei campionati avranno inizio a partire dal prossimo 6 febbraio e, se non dovessero esserci altre interruzioni, la GesanCom Fly Volley Marsala riaprirà le ostilità del girone P della B2 ospitando, sabato 12 febbraio, la Saracena Brolo, unico roster del girone ad aver conquistato un punto alle libellule biancoazzurre di Marco Adornetto.

Le lilibetane non si sono mai fermate un istante ed hanno osservato anche doppi turni di allenamento, mattina e pomeriggio al PalaBellina, in preparazione alla ripresa delle ostilità dopo il lungo stop imposto. Tutte le ragazze stanno bene e Coach Marco Adornetto può contare sulla piena disponibilità dell’intero organico con l’obiettivo di arrivare al top della forma per l’appuntamento contro le peloritane dell’ex Arianna Giannone.

Ad oggi, la GesanCom Fly Volley Marsala, guida la classifica della serie B2 con 26 punti dopo 9 match di campionato; la nuova stesura del calendario per lo stopcovid ha previsto lo slittamento in coda delle giornate rinviate e non giocate, escluso il solo recupero dell’ultima giornata del girone di andata contro le altre capoclassifica del Progetto Smart Palermo con data da destinare.