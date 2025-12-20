 La Regione Siciliana aggiorna il Piano di tutela delle acque
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Gestione idrica, la Regione aggiorna il piano di tutela delle acque

Il documento recepisce le normativa comunitaria
AUTORITà DI BACINO
di
1 min di lettura

CATANIAL’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana ha completato l’aggiornamento del Piano di tutela delle acque. Il nuovo documento recepisce le recenti normative nazionali e comunitarie e risponde alla persistente crisi idrica che colpisce il territorio regionale a causa dei prolungati periodi di siccità.

Lo strumento è considerato fondamentale per equilibrare i fabbisogni civili, agricoli e industriali con la necessità di salvaguardare la qualità delle risorse idriche e degli ecosistemi.

Strategie contro la siccità

Il Piano analizza l’attuale utilizzo delle risorse e pianifica gli interventi necessari per una gestione sostenibile. L’obiettivo principale è la mitigazione degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e dalle emergenze idriche. Tra le strategie individuate figurano investimenti infrastrutturali mirati, la riduzione delle perdite nelle reti, l’implementazione di misure di efficienza e il potenziamento dei sistemi di monitoraggio. Il documento prevede inoltre una specifica pianificazione per la gestione degli eventi meteorologici estremi.

Criteri di sostenibilità

L’elaborato sarà ora sottoposto a una fase di consultazione pubblica della durata minima di sei mesi, durante la quale tutti gli stakeholder potranno visionare e integrare le analisi sulla disponibilità delle risorse e sulle pressioni esercitate sui corpi idrici superficiali e sotterranei. La ricognizione è stata sviluppata seguendo le metodologie del terzo ciclo di pianificazione del Distretto idrografico della Sicilia, garantendo la coerenza con i principi di sostenibilità ambientale ed economico-finanziaria previsti dalla direttiva europea 2000/60/Ce.

Verso una maggiore resilienza del sistema

L’aggiornamento del documento integra le esperienze maturate negli ultimi anni con l’obiettivo di rafforzare la resilienza del sistema idrico regionale. La Regione punta così a garantire la disponibilità della risorsa acqua per le necessità attuali e per le generazioni future, consolidando gli indirizzi di gestione già delineati ma adattandoli a un contesto climatico in rapida evoluzione.

Tags: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI