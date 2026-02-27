‘Gettonopoli’ al Comune di Aci Catena, assolti sette ex consiglieri

Il processo era nato da una denuncia del M5s

CATANIA – Il Tribunale di Catania ha assolto, con la formula “perché il fatto non sussiste”, sette ex consiglieri Comunali di Aci Catena imputati per falso in atto pubblico e truffa ai danni dello Stato per la presunta percezione indebita dei gettoni di presenza.

Sono Giuseppe Aleo, Luigi Citraro, Gianluca Grancagnolo, Venerando Sapuppo, Giuseppe Sorbello, Giuseppe Urso e Salvatore Leonardi. Erano stati rinviati a giudizio nell’ambito dell’inchiesta giornalisticamente denominata ‘gettonopoli’ avviata oltre 10 anni fa su un esposto presentato dal Movimento 5 Stelle su presunte anomalie nelle presenze dei consiglieri comunali nelle varie commissioni del Comune di Aci Catena.

L’ipotesi della truffa riguardava somme comprese tra 51 e 1.296 euro. Le motivazioni della sentenza saranno depositate dal giudice Grazia Anna Caserta entro 90 giorni. Intanto si dicono “pienamente soddisfatti” i difensori degli imputati assolti, gli avvocati Enzo Mellia, Giuseppe Lo Faro, Pierfrancesco Continella, Fabrizio Seminara, Sandro Costanzo Piccinino, Gaetano Cundari e Domenico Guarnaccia.