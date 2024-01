Giallo a Naro, trovati i cadaveri di due donne in due appartamenti del centro

Una è stata trovata carbonizzata, l'altra in una pozza di sangue

NARO – I cadaveri di due donne sono stati rinvenuti alle prime luci dell’alba in due diverse abitazioni nel centro di Naro, nell’Agrigentino. Entrambe le vittime sono originarie della Romania. La prima donna è stata trovata quasi carbonizzata in un appartamento in Vicolo Avenia. La casa è stata pesantemente danneggiata da un incendio. Non sono ancora chiare le cause che hanno originato il rogo.

La seconda vittima è stata trovata in un lago dia sangue in un’altra abitazione in via Vinci, a poca distanza dal primo luogo. In questo caso sarebbero evidenti i segni di una colluttazione e si tratterebbe di omicidio. Sul posto stanno operando i carabinieri e sono presenti anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto procuratore Elettra Consoli. In arrivo anche il medico legale.