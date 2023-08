E’ giallo sulla morte di una 40enne siracusana

Disposta l'autopsia sul corpo della donna che attualmente si trova all'obitorio del Policlinico di Catania

ROSOLINI (CATANIA) – È giallo sulla morte di una quarantenne a Rosolini. È stata aperto un fascicolo dalla Procura di Siracusa per chiarire le cause del decesso di una donna di 40 anni all’interno del suo appartamento in via Giotto, a Rosolini. Il magistrato ha disposto l’autopsia sul corpo della donna che attualmente si trova all’obitorio del Policlinico di Catania.

Il corpo senza vita della donna è stato trovato ieri mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi.