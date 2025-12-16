Gianluca Zaccaria nuovo presidente dei Giovani di Ance Sicilia

Ecco la nuova squadra di vicepresidenti e le deleghe

PALERMO – Gianluca Zaccaria, di Ance Ragusa, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Ance Sicilia. Succede a Marco Colombrita. La squadra è composta dai vicepresidenti Ludovico Porto (Ance Catania, delega alla comunicazione, alla formazione manageriale e alle relazioni esterne), Giacomo Scancarello (Ance Palermo, delega all’innovazione, alla digitalizzazione e alla formazione tecnica), Francesco Castrovinci (Ance Messina, delega alla transizione ecologica e alla rigenerazione del costruito) e Vito Lo Scrudato (Ance Agrigento, delega ai rapporti territoriali e alla coesione associativa).

Gianluca Zaccaria è amministratore di diverse società del Gruppo Zaccaria, operante sul territorio nazionale, specializzato nell’innovazione in vari settori che spaziano dalle opere pubbliche alle autostrade e ai ponti, dalle gestioni immobiliari a quelle turistiche, fino alle nuove tecnologie nell’edilizia sostenibile e nell’impiantistica d’avanguardia.

“Per guardare al futuro – dichiara Gianluca Zaccaria – la Sicilia ha bisogno di una rete infrastrutturale completa, moderna ed efficiente, capace di connetterla rapidamente all’area Med e all’Europa dal punto di vista della mobilità e dell’approvvigionamento energetico a basso costo, e di metodologie che tutelino l’ambiente e mettano in sicurezza il territorio; ma anche di aree urbane capaci di creare relazioni fisiche, sociali e culturali fra centri e periferie, fra città e porti, fra aree produttive e luoghi di produzione delle materie prime”.