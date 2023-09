Giarre, al via il cartellone dell’Estate settembrina

Nel programma, i concerti di Zarrillo e Venuti

2' DI LETTURA

GIARRE. “Il nostro obbiettivo continuare ad aggregare sempre più persone e rivitalizzare la nostra bella Giarre attraverso iniziative che riportino i cittadini nelle piazze far rivivere il centro storico, luogo di grande aggregazione sociale e commerciale, ed accrescere il senso di appartenenza a questo territorio.

Lo ha detto il sindaco Leonardo Cantarella, condiviso dall’Assessore allo Spettacolo Giuseppe Cavallaro, in occasione della presentazione del cartellone di “GiarrESTATE Settembrina” (Teatro, Musica, Arte) che si concluderà il 23 Settembre 2023.

Nel salone degli specchi del Palazzo di Città, il sindaco ha invitato i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento in memoria del diciassettenne Mattia Musumeci, morto durante la notte a causa di un tragico incidente autonomo con la moto.

Il cartellone

Alla presentazione condotta da Maurizio Caruso hanno partecipato, oltre al sindaco, l’Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo Giuseppe Cavallaro, il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Barbagallo, il presidente della Confcommercio, la funzionaria Clara Mirabella e alcuni consiglieri comunali, oltre a rappresentanti del cast degli artisti, che saranno protagonisti delle serate. Inoltre L’Assessore Cavallaro ed il Sindaco Cantarella hanno ringraziato la Regione Siciliana nello specifico gli Assessori Andrea Messina e Elvira Amata per l’impegno nel sostenere le iniziative di questa Estate Settembrina. Le manifestazioni si divideranno tra Cover Band (Battisti, Negramaro, Ligabue e Franco Battiato) rappresentazioni teatrali ed eventi Folk.

Momenti importanti del cartellone venerdì 15 settembre con il concerto del grande Michele Zarrillo, l’indomani giorno 16, stessa piazza, serata condotta da Salvo La Rosa, con Mario Venuti, Giuseppe Castiglia, Archinuè, AnnaLaura Princiotto.

L’Assessore Giuseppe Cavallaro ha sottolineato che “Il cartellone è frutto di una ritrovata sinergia trasversale tra tutte le forze politiche al di sopra degli schieramenti, con la precisa volontà comune di far uscire Giarre dall’impasse in cui in questi anni si è ritrovata. Finalità di questi eventi oltre a valorizzare le nostre tradizioni e quello di apportare maggiore utenza permettendo al nostro indotto commerciale di poterne usufruire.