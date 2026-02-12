Il cane antidroga Asap ha trovato 50 grammi di marijuana

GIARRE (CATANIA) – I Carabinieri della stazione di Giarre hanno arrestato un 62enne. E’ accusato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “detenzione di arma clandestina modificata”.

In tarda mattinata, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), i militari hanno bussato, tra le altre, a casa dell’uomo. Vive nella frazione di Macchia di Giarre. Non appena entrati nell’abitazione hanno trovato, su un mobiletto dell’ingresso, una pistola a salve manomessa con relativo caricatore e priva di tappo rosso. Sul top della cucina era appoggiata una confezione contenente 17 cartucce a salve di cui una esplosa.

Il cane antidroga Asap

A quel punto è entrato in azione il cane anti droga “Asap” che ha subito segnalato la presenza di stupefacenti in cucina. In un piatto di ceramica appoggiato sul davanzale, vi era una dose di cocaina. Sullo stesso ripiano, i Carabinieri hanno trovato due bilancini di precisione.

Ulteriori accertamenti, effettuati con l’ausilio del cane “Hams”, nella zona esterna di esclusiva pertinenza dell’abitazione, hanno permesso di recuperare dapprima un’esigua quantità di marijuana, nascosta nel sottosella di uno scooter posteggiato lungo il vialetto di ingresso e successivamente 2 cartucce calibro 38.

Il materiale sequestrato e la cattura

A breve distanza, sullo stesso vialetto, Hams ha portato il suo conduttore verso un’auto che è stata perquisita e, bagagliaio, i Carabinieri hanno recuperato 50 grammi di marijuana.

Tutto il materiale illegalmente posseduto è stato ovviamente sequestrato e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 62enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva ha convalidato l’arresto.