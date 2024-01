Cappottata un'auto 50

GIARRE (CATANIA) – Sono intervenuti anche i vigili del fuoco in via Luigi Sturzo, a Giarre, per un incidente che dalle prime ricostruzioni sembrerebbe più che grave. Un’auto 50 è finita cappottata all’altezza della concessionaria Ford. Sul luogo i carabinieri e il personale del 118.

IN AGGIORNAMENTO