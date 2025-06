La figlia dell'affittuario è stata assistita per un malore dagli operatori del 118

GIARRE (CATANIA) – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Riposto del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti questa mattina per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione in via Manzoni a Giarre.

Giunti sul posto hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio localizzato su un terrazzino al primo piano dell’edificio ed alla messa in sicurezza dei luoghi. L’incendio che, dai primi accertamenti, sembra essere scaturito dal sistema di alimentazione di una caldaia murale a gas, ha interessato i mobili esterni ed un gazebo.

La figlia dell’affittuario dell’appartamento è stata assistita per un malore dai sanitari del Servizio 118 intervenuti sul posto. Sul posto anche personale della Polizia Locale.