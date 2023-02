Catania, incidenti con due feriti gravi in provincia

Una immagine di repertorio

Intanto per un altro incidente a Fiumefreddo una diciannovenne è ricoverata in prognosi riservata e altri tre ragazzi sono rimasti feriti

Giarre. Un trentaduenne di Acireale è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un’auto, che non si è fermata, mentre era a piedi nella zona Trepunti di Giarre. L’uomo, che nell’impatto ha anche sbattuto contro un muro, è in codice rosso per politrauma al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato trasferito con un elicottero del 118. Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Giarre.

Intanto a Fiumefreddo di Sicilia quattro giovani sono rimasti feriti, una in modo grave, in un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Una diciannovenne è ricoverata con la prognosi riservata nel Policlinico universitario di Catania per le ferite riportate. Era alla guida di una Citroen C3 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’Audi A1. Altri tre ventenni sono stati medicati e dimessi dagli ospedali Cannizzaro di Catania, Sant’Isidoro di Giarre e San Vincenzo di Taormina. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Giarre.