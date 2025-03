“La Questione Meridionale”, tema del 13° Premio “Biagio Andò”

I risvolti nel cinema e nella letteratura del dopoguerra

GIARRE (CATANIA) – Presentato, nell’aula consiliare di Giarre il programma del 13°Premio “Biagio Ando”. Dedicato all’indimenticata figura del sindaco del popolo,primo cittadino di Giarre dal 1946 al 1952.

Quest’anno l’argomento prescelto è “La Questione Meridionale in Sicilia nel cinema e nella letteratura del dopoguerra”. Durante la conferenza stampa sono intervenuti il Sindaco di Giarre Leo Cantarella, l’assessore al Comune Leo Patanè, l’on.le Santo Primavera e i dirigenti scolastici che hanno aderito al concorso riservato agli studenti degli Istituti d’Istruzione Superiore. I quali,dopo il ciclo delle conferenze previste, sono chiamati a misurarsi in una prova scritta.

La commissione giudicatrice ha previsto per il vincitore la consegna di una borsa di studio e per gli altri piazzatesi al secondo l’assegnazione di altre dieci borse di studio di minore entità. Ha salutato i presenti l’on. Salvo Andò, presidente della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, che ha ricordato il significato culturale e civile del Premio realizzato per le scuole di Giarre e Riposto da sempre realtà fondamentale del territorio e della comunità.

Enrico Fiumara,componente della segreteria organizzativa del Premio,ha espresso la sua soddisfazione per il successo delle precedenti edizioni e per l’entusiastica adesione degli Istituti di Istruzione Superiore che in questa edizione sono tutti presenti.

Gli incontri

Salvo Lisi,segretario della Fondazione Nuovo Mezzogiorno, ha illustrato il ciclo di quattro incontri previsti nelle scuole. Si inizierà venerdì 21 Marzo (ore 10.00) al Liceo Classico “M. Amari” con la proiezione del film “Segreti di Stato. Strage di Portella della Ginestra” a cui seguirà un dibattito tra il regista Paolo Benvenuti e il prof. Franco Jannuzzi.

Il secondo incontro avverrà nell’aula magna del Liceo scientifico il 25 Marzo (ore 10.00) con la proiezione del film “L’abbaglio” del regista Roberto Andò che alla fine della proiezione dialogherà con il prof. Franco Jannuzzi.

Il terzo incontro si svolgerà mercoledì 2 Aprile(ore10.00) all’I.T.C. Geometri “Colajanni” di Riposto e verte su “La storia e la Sicilia.Rosario Romeo e il suo tempo” con un confronto dibattito tra l’on. Claudio Signorile, il prof. Salvo Ando‘ ,il prof. Roberto Tufano, il prof. Oreste Massari e il dott. Alberto Cardillo.

L’ultimo incontro si terrà all’IPSSEOA “Falcone”,giovedì 10 Aprile(ore 10.00), e approfondirà l’argomento “La letteratura e la Sicilia.Le cause del sottosviluppo meridionale nella cultura storica del dopoguerra” in cui relazioneranno il prof. Roberto Tufano e il prof. Vincenzo Zocco.

La premiazione avverrà il 4 Maggio alle 10.00 nell’Aula Magna all’Istituto Istruzione Fermi Guttuso di Giarre.