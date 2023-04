Avevano merce rubata e un coltellaccio di 20 cm: denunciati

Servizio dei carabinieri di Giarre, Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, supportati dai colleghi del Nucleo Elicotteri di Catania

GIARRE. Sono descritti entrambi come vecchie conoscenze delle forze dell’ordine. Un quarantatreenne di Giarre e unventottenne di Riposto sono stati denunciati per ricettazione e porto abusivo di oggetti atti a offendere. La denuncia rientra in un servizio a largo raggio contro l’illegalità diffusa svolto dai carabinieri delle stazioni di Giarre, Riposto, Mascali e Fiumefreddo di Sicilia, supportati dai colleghi del Nucleo Elicotteri di Catania.

Nel corso di queste attività i Carabinieri hanno svolto numerose perquisizioni personali e veicolari che hanno fornito riscontro nell’ambito di un controllo su strada effettuato nei confronti dei due, intercettati mentre erano in macchina. I due avevano materiale edile di possibile provenienza furtiva e un coltellaccio a serramanico di 20 centimetri.

Nell’ambito dei loro controlli alla circolazione stradale i Carabinieri hanno identificato una cinquantina di persone, verificato una quarantina di veicoli e accertato una decina di violazioni al codice della strada, con conseguente elevazione di sanzioni amministrative (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica) per un importo totale di circa 4 mila euro.