Giarre, scoppia un incendio vicino agli alloggi popolari

GIARRE. Un incendio è divampato nella zona degli alloggi popolari di via Trieste, vicino a dov’era scoppiato proprio ieri un altro rogo. Ad andare in cenere sono pneumatici e materiale plastico: si tratta di un’area molto popolosa.

Sul posto, si sono portati i Vigili del Fuoco.

IN AGGIORNAMENTO