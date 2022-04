Giarre, uomo armato in ospedale: attimi di panico

La pistola era un'imitazione. Dissidi personali con un operatore sanitario.

Giarre – È entrato in ospedale armato di una pistola, che fortunatamente poi si scoprirà essere un’imitazione. Al presidio sanitario di Giarre, oggi, si sono vissuti attimi di panico. L’uomo cercava un un infermiere – che svolge anche attività politica in città – con cui aveva dissidi personali. Nessun riferimento dunque all’attività dell’ospedale. Tra i due sono volati schiaffi e urla. I colleghi hanno aiutato l’operatore sanitario e hanno immediatamente disarmato l’aggressore. Che soffre a quanto pare di qualche problema psichico. Gli stessi medici infatti gli avrebbero dato dei tranquillanti. Quando sono arrivati i carabinieri la situazione era rientrata. Tanto è che non è stata sporta nemmeno denuncia.