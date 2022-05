Giarrusso “stregato” da De Luca: “Intesa vicina”

L’eurodeputato sosterrà Basile a Messina.

2' DI LETTURA

MESSINA – La corrispondenza di amorosi sensi tra l’eurodeputato Dino Giarrusso e l’ex sindaco di Messina Cateno De Luca si tradurrà in un progetto meridionalista che punta dritto a Roma. “Non appena ho annunciato il mio addio al Movimento Cinquestelle, ho ricevuto una chiamata da Cateno De Luca, che ho poi incontrato a Roma. Cateno è interessato al mio progetto di un Movimento politico federativo che ridia forza e dignità al Sud anche per aiutare il Nord, eliminando un’Italia a due velocità che non giova a nessuno.

Il progetto

Uno dei pilastri di questo progetto è unire e dare maggior rilevanza a tutte quelle forze che hanno un peso notevole in determinate zone d’Italia ma non incidono a livello nazionale”, conferma Giarrusso. Il primo tassello del puzzle è stato incastonato ieri pomeriggio a Messina. Giarrusso, sul palco di Cateno nei panni di Jeeg Robot, ha annunciato il sostegno al candidato sindaco di Sicilia Vera, Federico Basile. Ma l’intesa va ben oltre le sorti della città dello Stretto. Il prossimo passo riguarda le elezioni regionali che vedrebbero “le ex iene” Giarrusso-La Vardera alfieri delle liste di De Luca, pronti a erodere il consenso dell’elettorato storico del Movimento Cinquestelle andando a rafforzare non poco il “sindaco di Sicilia”.

“Apprezzo De Luca”

“Ho molto apprezzato le idee, le proposte e la grande energia di De Luca, e gli riconosco l’enorme merito di muoversi fra la gente, di conoscere il popolo e stimolarlo a partecipare come faceva un tempo il Movimento e come purtroppo non fa più. Stiamo lavorando insieme per capire se ci può essere un’intesa e se il progetto che sto portando avanti con fervore e che sta ricevendo tante adesioni e moltissimi attestati di stima, possa sposarsi col grande lavoro che lui ha già fatto e continua a fare in Sicilia. Intanto a Messina appoggerò convintamente Federico Basile, sicuro di aiutarlo a vincere! Per un’intesa completa, che ci porti presto ad un progetto comune anche a livello regionale e nazionale, stiamo lavorando con entusiasmo”, dice Giarrusso.